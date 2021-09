Gesucht wird der Halter eines beschädigten Fahrzeugs zwecks zivilrechtlicher Schadensregulierung mit der Unfallverursacherin

Boppard-Buchholz (ots) Am Mittwoch, den 08.09.2021, gegen 12:30 Uhr, ereignete sich auf dem Kundenparkplatz der Sparkasse Boppard-Buchholz ein Unfall zwischen einem ausparkenden und einem geparkten Pkw.

Der Unfall wurde durch die Unfallverursacherin mit zeitlichem Verzug gemeldet, sodass sich das geparkte Fahrzeug nicht mehr vor Ort befand. Es handelt sich um einen silbernen Pkw, mehr ist nicht bekannt. Dieser müsste einen frischen Unfallschaden an der Fahrertür aufweisen. Zur zivilrechtlichen Schadensregulierung wird der Halter des beschädigten Fahrzeugs gebeten sich bei der Polizei in Boppard unter der Telefonnummer 06742 809-0 zu melden.



