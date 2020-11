Landscheid-Niederkail

Gestohlener Pkw mit entwendeten Kennzeichen aufgefunden und sichergestellt

Am Samstag, 21.11.2020, gegen 10.15 Uhr, meldete ein Zeuge einen verdächtigen gelben Pkw, welcher seit mehreren Tagen in der Brückenstraße in Landscheid-Niederkail verlassen abgestellt war.