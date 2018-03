Aus unserem Archiv

Tripolis

In Libyen hat der Übergangsrat noch nicht entschieden, ob die Stadt Bani Walid nach den abgebrochenen Verhandlungen mit Gaddafi-Getreuen gestürmt werden soll. Wie der arabische Fernsehsender Al-Dschasira weiter berichtete, wollen die Aufständischen einen Bruderkrieg mit den letzten Getreuen des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi vermeiden. Kämpfer beider Seiten gehörten zum größten Stamm in Libyen, den Warfalla. Die Rebellen schließen nicht aus, dass sowohl Gaddafi als auch dessen Söhne bei den Stammesältesten in Bani Walid Zuflucht gefunden haben.