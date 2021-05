„Geschichten, die der Fußball schreibt“ – Weinzierl-Comeback

Zum Auftakt des 32. Spieltags in der Fußball-Bundesliga steht eine Personalie im Fokus: Markus Weinzierl kehrt als Trainer zurück. Mit seinem alten und neuen Verein FC Augsburg tritt der 46-Jährige bei seinem Ex-Club an, an den er keine schönen Erinnerungen haben wird.

Stuttgart (dpa). Markus Weinzierl gibt am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) mit dem abstiegsbedrohten FC Augsburg beim VfB Stuttgart sein Trainer-Comeback in der Fußball-Bundesliga. Es wird ein brisantes Wiedersehen.

DIE VERGANGENHEIT I: Seit mehr als zwei Jahren hat Weinzierl nicht in der Fußball-Bundesliga gearbeitet. Sein bisher letztes Spiel? Das bestritt der Coach mit dem VfB Stuttgart beim FC Augsburg und verlor 0:6. Angesichts der Blamage und der prekären Situation im Abstiegskampf trennte sich der VfB am 20. April 2019 von Weinzierl. Nun kehrt er in Stuttgart mit dem FCA auf die Bundesliga-Bühne zurück. „Das sind die Geschichten, die der Fußball schreibt“, sagte Weinzierl zum brisanten Wiedersehen: „Ich will nicht mehr zurückblicken, es zählt nur Freitagabend, 20.30 Uhr.“

DIE VERGANGENHEIT II: In Augsburg hatte Weinzierl von 2012 bis 2016 erfolgreich als Trainer gearbeitet. In seiner ersten Saison hielt die Führungsspitze trotz einer katastrophalen Hinrunde mit nur neun Punkten an ihm fest – das zahlte sich aus. Später führte Weinzierl die bayerischen Schwaben bis in die Europa League. Dass es bei seinem Abgang zum FC Schalke 04 Misstöne gab, soll nun vergessen sein.

DIE SITUATION: Der VfB hat zuletzt vier Spiele nacheinander verloren, hat mit dem Abstiegskampf aber nichts zu tun. Der Aufsteiger spielt um einen versöhnlichen Saisonabschluss. Für Augsburg geht es um den Klassenerhalt, Weinzierl will als Nachfolger von Heiko Herrlich in Stuttgart dafür einen großen Schritt schaffen. Vor dem 32. Spieltag belegen die Augsburger Rang 13. Nach dem Auftritt beim VfB folgen noch das Abstiegsduell mit Bremen und ein Gastspiel beim FC Bayern.

