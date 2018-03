Geschichte eines Bades

Aus unserem Archiv

Im Juli 1976 wurde das Bad eröffnet. Man wolle in Adenau „ganze Sachen“ machen, befand der damalige Ministerpräsident Helmut Kohl, und so wurde für insgesamt 8,6 Millionen groß gebaut. In den Jahren 1998/99 wurde das Bad mit einem Aufwand von 7,3 Millionen Mark saniert und modernisiert.