Gernot Ruof stapelt tief vor dem Duell gegen Sargenroth

Im Test gegen Bezirksligist Rheinböllen (links mit Tim Flesch) machte die SG Urbar (mit Andreas Büttner) ihre Sache gegen einen höherklassigen Klub beim 1:0-Sieg schon gut. Am Sonntag wartet auf die Rheinhöhe-Elf in der ersten Runde des Rheinlandpokals der Bezirksliga-Aufsteiger SG Sargenroth.

Foto: Hardy Beissel

SG Urbar/Biebernheim/Perscheid – SG Sargenroth/Unzenberg. Für die Gastgeber ist es das zweite Spiel binnen 41 Stunden. Nach dem Ligaauftakt gestern in Sohren (Ergebnis lag bei Redaktionsschluss nicht vor), geht es für den A-Klasse-Aufsteiger 41 Stunden später im Rheinlandpokal weiter. "Das Pokalspiel geht bei der Ansetzung vor, deshalb wurde das Spiel in Sohren vorverlegt. Darauf hatten wir keinen Einfluss, das ist unglücklich", meint Urbars Trainer Gernot Ruof zu der engen Ansetzung. Zumal ihn und seine Mannschaft auch gegen Sargenroth ein Top-Team erwartet: "Das ist das nächste Hammerspiel für uns, Sargenroth hat eine herausragende Mannschaft. Sie werden die Bezirksliga halten. Für uns gibt es eigentlich nichts zu holen. Der Kreispokalsieg war ein tolles Erlebnis, gegen Sargenroth geht es nur darum, Erfahrungen zu sammeln, mehr aber auch nicht", stapelt Ruof vor der Partie tief. Ganz so klar sieht sein Gegenüber Markus Stelter die Ausgangslage nicht, wenngleich seine Mannschaft Favorit ist: "Urbar spielt sehr diszipliniert und körperbetont. Sie werden uns sicher versuchen, ein Bein zu stellen. Sie werden mit der Euphorie des Aufstiegs und gegen eine höherklassige Mannschaft sicher motiviert sein. Das ist ein guter Test für die neue Saison", meint Stelter. Denn für die Gäste geht es erst am kommenden Wochenende in der Liga los mit dem Heimspiel gegen Liebshausen, eine gute Generalprobe also für den Bezirksliga-Aufsteiger. Während Stelter wohl alle Spieler zur Verfügung stehen, muss Ruof auf Neuzugang Christoph Kramer und Philipp Muders verzichten.

SG Liebshausen/Mörschbach/ Argenthal – Ata Sport Urmitz. Das Los gefällt Timo Klein richtig gut: "Es hätte für uns keinen besseren Test vor dem Bezirksliga-Start geben können", sagt der Liebshausener Trainer vor dem Pokal-Duell mit Aufsteiger Urmitz: "Wir haben einen Bezirksligisten als Gegner und lernen zudem den Aufsteiger kennen. Besser geht es nicht." Vom Koblenzer A-Klasse-Meister Urmitz will sich Klein überraschen lassen: "Ich weiß gar nichts über den Gegner." Dafür kennt Klein seine Mannschaft umso besser: Neben dem verhinderten Andreas Schmäl fallen die Langzeitverletzten Stefan Carbach und Sven Lauterbach aus. Carbach soll in einem Monat wieder einsatzfähig sein, bei Lauterbach kann es sich noch bis November ziehen. Von den Neuen ist Roman Theise in der Offensive gesetzt, der Ex-Oberliga-Kicker traf in jedem Test. Die beiden anderen Zugänge Manuel Zorn (im Mittelfeld) und Tim Heitmann (auf Außen) haben auch gute Chancen auf einen Platz in der Startelf gegen Urmitz. "Es soll allerdings keiner Schlüsse aus der Urmitz-Elf für die Aufstellung gegen Sargenroth ziehen", sagt Klein: "Wir sind sehr gut und sehr breit aufgestellt, das heißt momentan für Niemanden irgendetwas." Interessant ist nicht nur die Frage nach der Aufstellung, sondern auch die Frage nach dem Kapitän bei Liebshausen: Vor dem Spiel ließ Klein seine Mannschaft wählen, wer ab sofort die Binde trägt. Der bisherige Spielführer ist Innenverteidiger Lars Silbernagel gewesen.

SV Oberzissen – TuS Rheinböllen. Auf dem Hartplatz in Oberzissen rechnet sich der Aufsteiger in die Kreisliga B Ahr auch gegen den Bezirksligisten Rheinböllen durchaus eine Überraschung aus. Das machte SVO-Trainer Frank Fingerhuth seiner Mannschaft in den zurückliegenden Trainingseinheiten ganz bewusst klar. Im Sturm verfügt Oberzissen mit Vitali Lange über eine brandgefährlichen Angreifer, der auch einem Bezirksligisten das Leben schwer machen kann. Rheinböllens Trainer Peter Ritter erwartet aber in Oberzissen nichts anderes als einen Sieg von seinem TuS und eine "gescheite" Einstellung: "Die Testspiele sind vorbei, das ist jetzt Wettkampf", sagt Ritter. "Der Gegner wird motiviert sein, wir müssen den Hartplatz annehmen." Ritter muss auf den verletzten Markus Hofrath und die angeschlagenen Fabio Aquila und Manuel Röse verzichten. Auch hinter dem Einsatz von Kapitän Philipp Steigerwald, der in den Examensvorbereitungen steckt, steht ein Fragezeichen. sto, bon