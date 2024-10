German Muscle Car – Fahrbericht: Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic+

Anzeige

SP-X/Marbella. Gutsituierte Hobbyrennfahrer wünschen sich auf einer Rennstrecke einen Supersportwagen ohne Kompromisse. Doch Kompromisslosigkeit ist wiederum bei einem Daily-Driver unerwünscht. AMGs Antwort auf dieses Dilemma ist der neue GT 63 Pro. Ein Supersportwagen ab rund 220.000 Euro mit dem man nicht nur auf der Rennstrecke glänzt, und der auch auf dem Weg dorthin noch Annehmlichkeiten der Standardausführung bereithält.

Der neue GT 63 Pro ist ein Supersportwagen, mit dem man auf der Rennstrecke glänzen kann und der auf dem Weg dorthin noch Annehmlichkeiten der Standardausführung bereithält Foto: Mercedes-Benz

Der AMG GT 63 Pro unterscheidet sich von anderen Mitgliedern der GT-Familie durch eine Reihe technischer Modifikationen, die auf mehr Agilität, Leistung und Ausdauer im Streckeneinsatz abzielen. Das Aero-Paket mit Teilen aus Kohlefaser umfasst die Frontschürze mit veränderten Luftleitelementen und vergrößerten Einlässe, ein aktives Aerodynamikprofil im Unterboden sowie einen beachtlichen Heckflügel. Diese Maßnahmen sorgen nicht nur für ein präziseres Einlenkverhalten und höhere Stabilität bei schnellen Kurven. Auch Bremsen und Antriebsstrang profitieren von einer verbesserten Luftzufuhr. So werden die Differentiale aktiv gekühlt und auch die Wärmeabfuhr an der Bremsanlage mit 420 mm großen Keramikscheiben steigern die Standfestigkeit und die Verzögerungsstabilität.

Die Leistung des 4-Liter-Biturbo-V8 wurde im GT Pro um 27 PS auf 612 PS gesteigert Foto: Mercedes-Benz

Die Leistung des 4-Liter-Biturbo-V8 wurde im GT Pro um 27 PS auf 612 PS gesteigert und das maximale Drehmoment gegenüber dem Basisfahrzeug um 50 Nm auf insgesamt 850 Nm gepusht. Das Plus an Power wurde durch eine Anpassung der Steuergeräte erreicht. Das Fahrerlebnis auf der Rennstrecke gleicht folgerichtig einer Achterbahnfahrt im Dauerbetrieb. Während der Wert von 0 auf 100 km/h mit 3,2 Sekunden gegenüber dem Basismodell unverändert bleibt, erreicht der Pro die 200 km/h wummernd in 10,9 Sekunden und damit eine halbe Sekunde schneller. Bei 317 km/h ist Schluss.

Der AMG GT 63 Pro unterscheidet sich von anderen Mitgliedern der GT-Familie durch eine Reihe technischer Modifikationen, die auf mehr Agilität, Leistung und Ausdauer im Streckeneinsatz abzielen Foto: Mercedes-Benz

An der Aufhängung und der Fahrwerksgeometrie gibt es gegenüber dem Standard GT keine Veränderungen. Dennoch kleben die optionalen, auf 21-Zöllern aufgezogenen Sport Cup 2R von Michelin (Serie sind Michelin Pilot Sport 5) anstandslos auf dem Asphalt. Selbst bei nassen Bedingungen verzeiht der AMG GT 63 Pro Fehler und ist einfach zu fahren. Dafür sorgt auch das vollvariable Allradsystem, das die Kraft intelligent dorthin lenkt, wo sie am meisten gebraucht wird. Dabei arbeitet es mit der aktiven Wankstabilisierung und der serienmäßigen Hinterradlenkung zusammen, die die Karosserie selbst in schnellen langen Kurven schön flach hält.

Das Aero-Paket mit Teilen aus Kohlefaser umfasst die Frontschürze mit veränderten Luftleitelementen und vergrößerten Einlässe, ein aktives Aerodynamikprofil im Unterboden sowie einen beachtlichen Heckflügel. Foto: Mercedes-Benz

Die Gänge der 9-Stufenautomatik sind eng gestaffelt und bringen die Muskelkraft des Pro stabil und unaufhaltsam auf die Straße. Ein manueller Modus mit Schaltwippen verleiht mehr Kontrolle über die Gangwechsel und bietet zudem eine neue Funktion: Ein hoher Ton signalisiert dem Fahrer den optimalen Schaltpunkt. So kann er seine Aufmerksamkeit ungeteilt der Ideallinie widmen. Dabei trägt die präzise Lenkung zu einem souveränen Fahrgefühl bei und schafft schnell Vertrauen ins Auto und die eigenen Fähigkeiten.

Die Maßnahmen sorgen für ein präziseres Einlenkverhalten und höhere Stabilität bei schnellen Kurven Foto: Mercedes-Benz

Der Innenraum ist puristisch gehalten, aber nicht karg. In der Mitte dominiert ein 11,9-Zoll-Bildschirm im Hochformat, der durch ein 12,3-Zoll-Display vor dem Fahrer ergänzt. Das Lenkrad mit fünf Speichen ist das gleiche wie bei den anderen AMG-Modellen und verfügt über Drehregler für Antriebsstrang und Fahrmodi sowie haptische Tasten. Die optionale 2+2-Bestuhlung ohne Aufpreis und ein vergleichsweise großer Kofferraum dienen der Praktikabilität. Mit 1.950 kg ist der Pro beileibe kein Leichtgewicht. Doch gegenüber seinen Schwestermodellen, wie dem weitaus stärkeren, aber auch schweren Plug-in-Hybrid, ist er fraglos das agilere AMG-Modell. Und muss man kein Profi sein, um mit dem GT Pro von AMG auf der Rennstrecke zu beeindrucken.

Die Differentiale werden aktiv gekühlt und auch die Wärmeabfuhr an der Bremsanlage mit 420 mm großen Keramikscheiben steigern die Standfestigkeit und die Verzögerungsstabilität Foto: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic+ – technische Daten:

Das Fahrerlebnis mit dem GT 63 Pro gleich auf der Rennstrecke einer Achterbahnfahrt im Dauerbetrieb. Foto: Mercedes-Benz

Zweitüriger Sportwagen mit zwei Sitzen; Länge: 4,73 m, Breite: 1,98 m (mit Außenspiegeln 2,10 m), Höhe: 1,35 Meter. Radstand: 2,70 m, Kofferraum-Volumen: 351-675 Liter

Mit den optionalen, auf 21-Zöllern aufgezogenen Sport Cup 2R von Michelin (Serie sind Michelin Pilot Sport 5) klebt der GT 63 Pro anstandslos auf dem Asphalt Foto: Mercedes-Benz

Vierliter-V8-Biturbo-Benziner, 450 kW/612 PS, maximales Drehmoment 850 Nm, Allradantrieb, Neungang-Automatik, 0-100 km/h: 3,2 s, Vmax: 317 km/h, Verbrauch (WLTP): 14,0 l/100 km, Emission: 319 g/km, CO2-Klasse G

Der Innenraum ist puristisch gehalten, aber nicht karg. In der Mitte dominiert ein 11,9-Zoll-Bildschirm im Hochformat, der durch ein 12,3-Zoll-Display vor dem Fahrer ergänzt Foto: Mercedes-Benz

Preis: 219.674 Euro

Eine optionale 2+2-Bestuhlung bietet Mercedes für den GT 63 Pro ohne Aufpreis Foto: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic+ – Kurzcharakteristik:

Warum: Weil man ohne Umwege auf die Rennstrecke kann

Warum nicht: Weil die Straße keine Rennstrecke ist

Was sonst: Porsche 911 GT3, Aston Martin Vantage

Alexander Sellei/SP-X