Plus Geringverdiener dürfen nicht abgehängt werden: Wohnen in Bad Kreuznach ist teuer Wohnen in Bad Kreuznach ist teuer – für Kunden des Jobcenters fast schon unerschwinglich. Denn es gibt kaum Wohnungen im Preissegment des Jobcenters – nicht mal mehr auf dem Land. Wie anders ist es zu verstehen, dass 40 Prozent der Kunden aus Mitteln ihrer Hilfe zum Lebensunterhalt Geld zur Miete beisteuern. Das ist nicht im Sinne des Gesetzgebers. Wenn dann auch noch das Kindergeld hierfür verwendet wird, ist es ein Skandal.

Die CDU, die das C im Parteinamen führt, darf sich gern an die Bergpredigt (Mt 5,1–7,29) erinnert fühlen und sie als Aufforderung sehen, die Mieten an den tatsächlichen Mietspiegel anzupassen. Gerade aber die CDU-Politiker glänzten wie die der FDP am Freitagabend durch Abwesenheit, obwohl die Einladung schon Mitte Januar an ...