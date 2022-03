Gepäckträger on/off – Ortlieb Quick Rack

SP-X/Köln. Fans puristischer und sportlicher Fahrräder finden Anbauteile wie Gepäckträger oft störend. Allerdings kann genau der im Alltag oder auf längeren Touren auch sehr hilfreich und nützlich sein. Einen Kompromiss bietet jetzt der von Ortlieb angebotene Gepäckträger Quick Rack, der sich dank Schnellspanntechnik mit wenigen Handgriffen befestigen und spontan wieder abnehmen lässt.

Der 580 Gramm leichte und mit bis zu 20 Kilogramm belastbare Gepäckträger eignet sich für die Montage an 26, 27,5 und 28 Zoll großen Rädern. Dank unterschiedlicher Strebenlängen ist er universell auf verschiedene Rahmenformate anpassbar. An den Rahmen müssen einmalig Befestigungselemente für M5- oder M6-Gewindeaufnahmen montiert werden. Der eigentliche Träger lässt sich anschließend über sein Quick-Release-System an den Aufnahmeelementen anbringen.

Der Quick Rack ist mit zwei Einhängeeben ausstaffiert, was eine parallel Montage von Taschen und einem Korb erlaubt. Inklusive Montageset kostet die Ortlieb-Lösung rund 70 Euro.

Mario Hommen/SP-X