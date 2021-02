Gepäckstück in Regionalbahn vergessen – Sprengstoffspürhund der Bundespolizei im Einsatz

Bei der Durchsicht einer im Bahnbetriebswerk Trier abgestellten Regionalbahn wurde von Bahnmitarbeitern am Samstagmittag in der Gepäckablage ein grauer Hartschalenkoffer aufgefunden.





Eine Absuche mittels Sprengstoffspürhund der Bundespolizei Trier verlief negativ. Der Koffer, in dem sich lediglich nur Kleidungsstücke und persönliche Gegenstände befanden, wird als Fundsache behandelt und kann im DB Fundbüro, Service-Point Hauptbahnhof Trier, abgeholt werden.



Beeinträchtigung im Bahnverkehr entstanden aufgrund des Einsatzes nicht.



Hinweis der Bundespolizei:



Herrenlose Gepäckstücke können umfangreiche Einsatzmaßnahmen der Bundespolizei, unter finanzieller Regressnahme des Verursachers, nach sich ziehen und zu erheblichen Betriebsstörungen im Bahnverkehr führen. Achten sie stets auf ihre mitgeführten Gegenstände, um Störungen des Bahnbetriebs zu vermeiden. Weiterhin behält die Deutsche Bahn sich vor, etwaige Regressansprüche an den Verursacher zu stellen.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

-Pressesprecher-

Telefon: 0651 – 43678-1009

Mobil: 0176 – 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell