Georgier nach Duell mit Judo-Star Riner disqualifiziert

Paris (dpa). Der georgische Judoka Guram Tuschischwili ist nach einem hitzigen Viertelfinal-Duell mit Frankreichs Gold-Hoffnung Teddy Riner bei den Olympischen Spielen disqualifiziert worden. Riner hatte den 29-Jährigen auf den Rücken geworfen und durch Ippon besiegt. Tuschischwili hatte den Franzosen daraufhin mit den Beinen zu Fall gebracht und sich über ihn gebeugt. Als Riner aufstehen wollte, stieß der Georgier ihn mit der Hüfte wieder um.

Tuschischwili sei wegen unsportlichen Verhaltens disqualifiziert und könne daher auch nicht mehr in der Hoffnungsrunde um Bronze weiterkämpfen, teilten die Olympia-Organisatoren mit. Vom Publikum in der Champ-de-Mars-Arena hatte es für den Olympia-Zweiten von Tokio 2021 zuvor zahlreiche Pfiffe gegeben.

Riner ist einer der größten Stars im französischen Olympia-Team. Bei den Spielen 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro holte er Gold im Einzel, vor drei Jahren in Tokio mit der Mannschaft. Zudem wurde er schon elfmal Weltmeister. Bei der Eröffnungsfeier seiner Heimspiele hatte der 35-Jährige gemeinsam mit der früheren Leichtathletin Marie-José Pérec das olympische Feuer entzündet.