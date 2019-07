Aerzen

General Flugsicherheit untersucht Hubschrauber-Absturz

Nach dem tödlichen Absturz eines Bundeswehr- Hubschraubers in Niedersachsen soll der sogenannte General Flugsicherheit die Unglücksursache aufklären. Die Maschine mit zwei Piloten an Bord war gestern westlich von Hameln verunglückt – eine Soldatin starb, der andere Pilot wurde verletzt. „Die Absturzursache ist bisher vollkommen unklar“, sagte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen am Abend nahe der Unglücksstelle. Deshalb sei der General Flugsicherheit jetzt vor Ort, um detailliert in den nächsten Tagen und Wochen der Ursache des Absturzes auf den Grund zu gehen.