Wittlich

Gemeinsame Kontrollmaßnahmen zur Einhaltung der Corona-Auflagen durch das Ordnungsamt der Stadt Wittlich und die Polizeiinspektion Wittlich

Die Polizeiinspektion Wittlich hat gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Wittlich in dieser Woche täglich Präsenzstreifen in Verbindung mit Kontrollmaßnahmen zur Überwachung der 12. CoBeLVO durchgeführt. Bereits in den vergangenen Monaten hat sich die enge Zusammenarbeit zur Eindämmung des Infektionsgeschehens bewährt.