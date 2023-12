Plus

Der Gemeinde- und Städtebund (GStB) Rheinland-Pfalz hat auf seiner Mitgliederversammlung in Ingelheim im November Forderungen an die Politik in Land und Bund in einer „Ingelheimer Erklärung“ aufgestellt. „Wir fordern einen Neuanfang. Land und Kommunen müssen endlich einen Weg finden, wie die Finanzausstattung der Kommunen verbessert, die Lebenswirklichkeit vor Ort gestaltet und die Gestaltungsmöglichkeiten verbessert werden können“, heißt es in dem Schreiben.