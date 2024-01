Olympia-Qualifikation

Ranchi

Gelungener Auftakt der Hockey-Frauen – Sieg gegen Chile

Die deutschen Hockey-Frauen sind mit einem klaren Sieg in die Olympia-Qualifikation in Indien gestartet. Auf dem Weg zur Teilnahme am Turnier in Paris gewann die DHB-Auswahl das erste Gruppenspiel gegen Chile in Ranchi mit 3:0.