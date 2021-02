Gelegenheitsdiebstähle in Rhens

Versuchen. So eignete/n sich zunächst am späten Freitag Nachmittag bislang unbekannte/r Täter in der Bramleystraße einen Rucksack an, welcher für einen kurzen Moment im Bereich der öffentlichen Toiletten abgestellt worden war. Später kam es im Tauberbacher Weg zu einem Einstieg eines Unbekannten durch ein geöffnetes Badezimmerfenster eines Anwesens sowie, vermutlich durch anwesende Bewohner gestört, zur Flucht auf gleichem Wege. Die Polizei bittet Zeugen, verdächtige Beobachtungen von Freitag Abend auf hiesiger Dienststelle zu melden. Dazu eindringlich der Hinweis, persönliche Wertgegenstände oder offenstehende Zugangsmöglichkeiten zu Gebäuden keinesfalls unbeaufsichtigt zu lassen.



