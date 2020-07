Ein mit Haftbefehl gesuchter 43-jähriger Bulgare wurde am Sonntagabend im Rahmen der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Bulgarien von der Bundespolizei am Flughafen Hahn verhaftet.





Er wurde im Oktober 2019 wegen eines Verkehrsdeliktes vom Amtsgericht Wiesbaden zu einer Geldstrafe in Höhe von 600 Euro verurteilt. Der Zahlung war er bisher nicht nachgekommen, sondern setzte sich ins Ausland ab und war bis dato unbekannten Aufenthalts.



Durch die jetzige Zahlung des haftbefreienden Betrags blieb ihm eine 40-tägige Haftstrafe erspart und er konnte in sein Heimatland ausreisen.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0651 – 43678-1009

Mobil: 0176 – 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell