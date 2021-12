Gelb wird nächstes Jahr ungültig – HU-Plakette

SP-X/Stuttgart. Wer den Termin für die nächste HU seines Pkw nicht im Kopf hat, sollte sich die Plakette am Nummernschild anschauen. Ist diese gelb, muss ein zeitnaher Termin für die Hauptuntersuchung eingeplant werden, denn dann ist noch in diesem Jahr eine Untersuchung nötig.

Die HU-Plaketten ändern jedes Jahr ihre Farbe und zeigen damit auch an, wann ihre Gültigkeit spätestens endet. Im Fall von Gelb ist dies zum Jahresende 2021 der Fall. In den Jahren 2022 bis 2024 verlieren die Farben Braun, Rosa und Grün ihre Gültigkeit. Darüber hinaus gibt der kleine Aufkleber auf dem Nummernschild noch Auskunft über den genauen Monat für den spätmöglichsten HU-Termin, auf den die Zahl oben in der Plakette hinweist. Wird der Termin mehr als zwei Monate überschritten, drohen Bußgelder. Außerdem steigen die Kosten für die dann ausführlichere Untersuchung.

Mario Hommen/SP-X