Biowetter: Bei Personen mit niedrigen Blutdruckwerten kommt es vermehrt zu Kopfschmerzen und Schwindelgefühlen. Entsprechend vorbelastete Menschen müssen auch mit Migräneattacken rechnen. Neben einer erhöhten Reizbarkeit und Nervosität kommt es heute auch zu einer eingeschränkten Leistungsfähigkeit. Es fällt vielen schwer, sich zu konzentrieren.

Pollen: Aufgrund der fortgeschrittenen Jahreszeit und der kühlen Temperaturen ist zurzeit kein Pollenflug zu verzeichnen.

Garten: Bubiköpfchen: Ein beliebtes Weihnachtsgeschenk ist das Bubiköpfchen (soleirolia soleirolii). Diese immergrüne Pflanze aus der Familie der Nesselgewächse gedeiht fast überall, doch ein feuchter, kühler Standort im Halbschatten ist am günstigsten. Staunässe erträgt das Bubiköpfchen nicht. Daher stellt man es am besten in einen mit Wasser gefüllten Untersatz.