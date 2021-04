„Geisterfahrt“ unter Alkoholeinfluss auf der B51 – aufmerksame Zeugen verhindern Schlimmeres

Am 01.04.2021 gegen 10:00 Uhr melden mehrere Verkehrsteilnehmer einen Schlangenlinien fahrenden Pkw auf der B51, Helenenberg in Fahrtrichtung Bitburg.

Da der Pkw im Zick-Zack-Kurs mehrfach in den Gegenverkehr fuhr, positionierten sich zwei aufmerksame Fahrer mit ihren Fahrzeugen hinter dem Pkw, schirmten diesen vor anderen Verkehrsteilnehmern ab und warnten den Gegenverkehr durch Lichthupe. Durch die hinzugezogenen Beamten der Polizeiinspektion Bitburg konnte der Pkw anschließend – nach weiterer gefährlicher Fahrt auf der Überholspur des Gegenverkehrs – gestoppt werden, bei der 53-jährigen Fahrerin wurde eine erhebliche Alkoholisierung (Atemalkoholkonzentration 2,76 Promille) festgestellt, in Anschluss erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus, der Führerschein wird vorläufig entzogen werden. Ein besonderer Dank gebührt den aufmerksamen Fahrern, die durch ihr Verhalten höchstwahrscheinlich einen zu erwartenden schweren Verkehrsunfall verhindert haben.



Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise der Dame mit ihrem dunklen Kleinwagen möglicherweise gefährdet wurden, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Bitburg zu wenden.



