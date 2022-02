Geisenberger zum dritten Mal Rodel-Olympiasiegerin

Im Vorfeld der Winterspiele von Peking dachte Natalie Geisenberger an einen Boykott. Nun ist die Rodlerin an Goldmedaillen gemessen gleichauf mit Claudia Pechstein deutsche Winter-Rekordhalterin.

Yanqing (dpa). Mit dem Hattrick im Einzel und ihrer insgesamt fünften olympischen Goldmedaille hat Rodlerin Natalie Geisenberger mit Deutschlands Winter-Rekordhalterin Claudia Pechstein gleichgezogen.

Die 34-Jährige aus Miesbach gewann den Wettbewerb der Winterspiele in China vor Anna Berreiter aus Berchtesgaden und der Russin Tatjana Iwanowa. Als erste Rodlerin entschied Geisenberger nach Siegen in Sotschi 2014 und Pyeongchang 2018 die Einzel-Konkurrenz zum dritten Mal nacheinander für sich.

Seit den Spielen 1998 in Nagano hat stets eine Deutsche das olympische Rodelrennen gewonnen. Schon am Donnerstag kann Geisenberger ihr sechstes Gold gewinnen und damit an der Eisschnelllauf-Ikone Pechstein vorbeiziehen. Dann wird die neunmalige Weltmeisterin mit Olympiasieger Johannes Ludwig und einem noch zu nominierenden Doppelsitzer-Duo im Teamwettbewerb starten. Bereits die ersten beiden Team-Konkurrenzen in Sotschi und Pyeongchang hatte Deutschland jeweils für sich entschieden.

Mit 0,330 Sekunden Vorsprung auf Berreiter war Geisenberger in das Finale gegangen. Und wie von Cheftrainer Norbert Loch angekündigt, fuhr sie den Erfolg mit all ihrer Routine ein, hatte am Ende 0,493 Sekunden Vorsprung vor Berreiter. Für die am Vortag gestürzte Top-Favoritin Julia Taubitz reichte es letztlich für Platz sieben.

Geisenberger war im dritten Lauf als erste Athletin in die 1475 Meter lange Bahn in den Bergen nördlich von Peking gegangen. Mit der Startnummer eins sendete sie mit dem Bahnrekord von 58,226 Sekunden gleich ein Signal an die Konkurrenz. Die direkt im Anschluss kommende Berreiter behielt ebenfalls die Nerven und festigte ihren zweiten Platz, den sie sich auch im finalen Durchgang nicht nehmen ließ.

