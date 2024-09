Mitarbeiter der Spurensicherung und der Polizei stehen im abgesperrten Bereich in der Nähe des Münsterplatzes. Die Polizei beendete im Januar eine Geiselnahme am Ulmer Münsterplatz per Schusswaffengebrauch. Jetzt beginnt der Prozess. (zu dpa: «Geiselnahme in Ulmer Innenstadt - Soldat vor Gericht») Foto: Marius Bulling/DPA