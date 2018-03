Aus unserem Archiv

Bagdad

Bei einer Geiselnahme in einer Kirche in Bagdad sind am Abend 19 Nonnen freigelassen worden. Dennoch seien viele Menschen weiterhin in der Gewalt der Geiselnehmer. Das sagte ein christlicher Parlamentsabgeordneter der Nachrichtenagentur dpa. Mehrere Männer hatten die Kirche während eines Gottesdienstes gestürmt. Die Geiselnehmer werden dem irakischen Ableger des Terrornetzwerks der Al-Kaida zugerechnet. Unter den Geiseln sollen auch Kinder sein.