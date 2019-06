Lübeck

Geiselnahme in der Justizvollzugsanstalt Lübeck

Lübeck (dpa). In der Justizvollzugsanstalt Lübeck hat es am Nachmittag eine Geiselnahme gegeben. Ein Mann habe eine Frau in seiner Gewalt, sagte in Kiel ein Sprecher des Justizministeriums von Schleswig-Holstein. Ein größerer Polizeieinsatz auf dem Gelände laufe. Zuvor hatten die „Lübecker Nachrichten“ online darüber berichtet. Demnach handelt es sich bei der Geisel um eine Psychologin.