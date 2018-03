Aus unserem Archiv

Sydney

Die Polizei in Sydney hat einen Geiselnehmer in einem Anwaltsbüro überwältigt. Wie der Rundfunksender ABC meldet, stürmten die Beamten das Gebäude und nahmen den Mann fest. Er hatte seine zwölfjährige Tochter in einem Anwaltsbüro festgehalten und gedroht, das Gebäude mit einer Bombe in seinem Rucksack in die Luft zu sprengen. Augenzeugen sagten im Fernsehen, das Mädchen sei schreiend aus dem Haus gerannt gekommen. Es sei verstört, aber wohlauf.