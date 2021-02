Geiger, Eisenbichler, Althaus und Rupprecht dabei

Bundestrainer Stefan Horngacher benannte den Dreifach-Weltmeister von Seefeld, Oberstdorf-Silber-Gewinner Geiger, Katharina Althaus und Anna Rupprecht für die Mannschaft.

Das Team geht am Sonntag ab 17.00 Uhr (ARD und Eurosport) als Titelverteidiger in den Wettkampf. Topfavoriten sind die Adler des Deutschen Skiverbands in diesem Jahr aber nicht.

