Geheime Olympia-Probe – Spekulation über Muhammad Ali

Nach einer Probe für die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele haben die Macher alle Zuschauer zu strengster Diskretion aufgerufen.

Film-Regisseur Daniel Boyle ist für die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele verantwortlich.

Foto: Daniel Deme – DPA

Film-Regisseur und Zeremonienmeister Daniel Boyle hatte bereits am Montagabend während der Probe vor 60 000 Menschen im Olympiastadion gebeten: «Bitte verderbt die Überraschung nicht!» Am Dienstag schienen sich die Besucher tatsächlich daran zu halten: Keine Details über den Ablauf des 27 Millionen Pfund (34 Millionen Euro) teuren Spektakels sickerten durch.

Unterdessen ging das Raten weiter, welche Prominenten bei der Feier am Freitagabend mitmachen könnten. Das Boulevardblatt «Daily Mirror» spekulierte, Box-Legende Muhammad Ali werde eine «tragende Rolle» spielen. Der an Parkinson erkrankte Ali hatte bei den Olympischen Spielen in Atlanta 1996 das Feuer entzündet. Er nimmt am Mittwochabend in London eine Ehrung entgegen.