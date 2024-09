Hartberg

Ausbruch in Niederbayern

Geflohene Straftäter: Fahndung in Österreich

Von dpa

i Ein Absperrband der Polizei ist vor einem Tor des Bezirkskrankenhauses Straubing angebracht. (zu dpa: «Geflohene Straftäter: Fahndung in Österreich») Foto: Armin Weigel/DPA

Mitte August entkamen vier Männer aus einer geschlossenen Einrichtung in Niederbayern. Einer wurde kurz darauf in Österreich gefasst. Nun will ein Zeuge dort noch einen Geflüchteten gesehen haben.