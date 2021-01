Koblenz

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr – Zeugen gesucht

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr Am Mittwoch, 06.01.2021, gegen 18:30 Uhr, befuhren mehrere Verkehrsteilnehmer die Bundesstraße 327 aus Richtung Emmelshausen kommend in Fahrtrichtung Niedert.