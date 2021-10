Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Die Fahrbahnnutzer mussten auf die Gegenfahrbahn ausweichen, um einen Zusammenstoß mit den Pfosten zu vermeiden.

Immer wieder kommt es auf diesem Straßenabschnitt zu ähnlich gelagerten Sachverhalten. Die Polizeiinspektion Zell ermittelt wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Im Falle einer Verurteilung erwarten den oder die Täter in besonders schweren Fällen bis zu zehn Jahre Haft.

Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise auf Personen geben können, welche sich im unmittelbaren Zeitraum vor 20:08 Uhr am Tatort aufgehalten haben.

Sollten Sie einen solchen Sachverhalt feststellen, so melden Sie dies bitte umgehend der Polizei.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell