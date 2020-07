Am 27. November 2019, zwischen 12.50 Uhr und 13.00 Uhr, kam es an einem Bahnübergang in Gensingen-Horrweiler zu einer Schnellbremsung eines Zuges.

Ein grau-/silberfarbener PKW (vermutlich ein Kombi) befuhr die L420 von Gensingen in Richtung Ockenheim. Am Bahnübergang stoppte das Fahrzeug nicht vorschriftsmäßig vor der Schranke, so dass sich diese beim Schließvorgang auf dem Fahrzeugdach ablegte. Beim Annähern eines Zuges in Richtung Bad Kreuznach erkannte der Triebfahrzeugführer die Gefahr und leitete eine Schnellbremsung ein. Der Zug kam ca. 500 Meter später, kurz vor dem PKW, zum Stehen. Der Fahrzeugfahrer entfernte sich vom Unfallort. Zeugen, die den Tathergang beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch (0631-34073-1007) oder per E-Mail (bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de) bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern zu melden.







