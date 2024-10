Gefährliche Isofix-Adapter – Warnung des KBA

Anzeige

SP-X/Flensburg. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) warnt vor Universal-Isofix-Adaptern aus dem Internet. Die Befestigungshilfen für Kindersitze bieten der Behörde zufolge keinen sicheren Halt, was im Falle eines Unfalls zu einer deutlich erhöhten Verletzungsgefahr führe. Kindersitze, die mit Universal-Isofix-Adaptern befestigt waren, lösten sich bei Crash-Tests im Auftrag der Behörde vollständig und bewegten sich frei im Fahrgastraum.

Das KBA warnt vor der Benutzung von Isofix-Adaptern Foto: KBA

Darüber hinaus ist die Benutzung der Adapter in Deutschland nicht erlaubt. Kindersitze dürfen ausschließlich mit den fahrzeugeigenen geprüften und genehmigten Isofix-Aufnahmepunkten verbunden werden, was bei den genannten Produkten laut KBA nicht gegeben ist und eine ernste Gefahr für das Kind birgt. Wer auf Isofix-Befestigungen nicht verzichten will, kann sie bei bestimmten Fahrzeugen legal nachrüsten lassen. Auskunft geben Betriebsanleitung, Fahrzeughersteller oder die Kfz-Werkstatt.

Holger Holzer/SP-X