Hannover

Vorsicht beim Pilzsammeln

Gefährlich: So erkennt man den Grünen Knollenblätterpilz

Von dpa/tmn

i Besonders giftig: der Grüne Knollenblätterpilz (Amanita phalloides). (zu dpa: «Gefährlich: So erkennt man den Grünen Knollenblätterpilz») Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/DPA

Die Pilzsaison treibt viele in die Natur. Knollenblätterpilze sollten aber nicht im Körbchen landen: Es droht Lebensgefahr, wie nun bei drei Kindern in Essen. Was Sie über den Giftpilz wissen müssen.