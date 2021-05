Gedämpfte Vorfreude bei BVB-Chef Watzke auf Pokalfinale

BVB-Chef Hans-Joachim Watzke sieht dem Pokalfinale am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) gegen RB Leipzig in Berlin mit gedämpfter Vorfreude entgegen.

„Echte Pokalstimmung wird erst spät aufkommen. Die Aussicht, das Finale ohne Zuschauer spielen zu müssen, sorgt ohnehin dafür, dass 2021 alles anders sein wird“, sagte der Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten den „Funke Medien“.

Watzke verwies zudem auf den ungewöhnlichen Zeitpunkt des Endspiels. „Obendrein findet das Spiel normalerweise am Saisonende statt, das ist dramaturgisch – bedingt durch die Pandemie, die EM und eine folgerichtige Terminstauchung – in diesem Jahr schwieriger“, sagte er mit Bezug auf den coronabedingten späten Saisonstart und die anstehende EM.

„Natürlich ist es schade, wenn du drei Tage später wieder ein elementar wichtiges Bundesligaspiel hast. So ein Finale saugt jede Menge Energie, aber der Gewinner kann noch nicht einmal feiern, weil er schon wieder an das Wochenende denken muss“, klagte Watzke. Zwei Spieltage vor dem Bundesliga-Saisonende hat der BVB den Champions-League-Platz vier zurückerobert und kann sich bei nun einem Punkt Vorsprung auf Verfolger Frankfurt an Sonntag in Mainz keinen Rückschlag leisten. Trotz dieser „schwierigen Terminierung“ sorge die Aussicht auf einen Titel laut Watzke „für maximale Fokussierung und Motivation“.

