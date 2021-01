Drei Sondermodelle hat Moto Guzzi aufgelegt. Nicht einfach so, sondern aus gutem Grund.

SP-X/Maranello. Der italienische Flugzeugtechniker Carlo Guzzi gründete 1921 zusammen mit dem Fliegerass Giorgio Parodi die Motorradmarke Moto Guzzi. Eine wechselvolle Geschichte folgte, die trotz immer wiederkehrender Tiefschläge nie in der endgültigen Pleite endete. Entsprechend darf der kultige Motorradhersteller in diesem Jahr sein 100-jährigess Bestehen feiern, was Guzzi zum Anlass nimmt, seine Fans mit drei Sondermodellen der aktuellen Baureihen V7 Stone, V9 Bobber und V85 TT zu beglücken.

Die Centenario genannten und limitierten Editionsmodelle zeichnen sich durch eine zweifarbige Mattlackierung in Silber und Grün sowie einem goldenen Markenemblem auf dem Tank aus – einem Adler mit ausgebreiteten Schwingen. Zudem gibt es eine braune Sitzbank und 100-Jahre-Aufbleber. Kostenpunkt für die Jubiläums-Bikes: 9.300 Euro (V7), 11.000 Euro (V9) beziehungsweise 12.500 Euro (V85).

Mario Hommen/SP-X