Gauck: «Wir haben uns die Augen gerieben»

Bundespräsident Joachim Gauck hat sich begeistert von der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in London gezeigt.

Joachim Gauck besuchte die deutsche Mannschaft im olympischen Dorf.

Foto: Michael Kappeler – DPA

«Ich habe eine ganze Reihe von Präsidenten und gekrönten Häuptern getroffen. Alle waren euphorisiert von dem wunderbaren Erlebnis», sagte das Staatsoberhaupt am Rande eines Besuches im olympischen Dorf. «Ich habe zuerst gestaunt und gedacht: Was ist denn hier los?» Eine Landschaft in einem großen Stadion habe er noch nicht gesehen. «Wir haben uns die Augen gerieben», berichtete er.

Bei dem Besuch der deutschen Mannschaft im olympischen Dorf führte Gauck unter anderem Gespräche mit den deutschen Hockey-Spielern und der Peking-Olympiasiegerin im Modernen Fünfkampf, Lena Schöneborn. «Es herrscht eine glänzende Stimmung», urteilte er nach der Visite, zu der auch ein gemeinsames Mittagessen mit Athleten gehörte. Allerdings seien am ersten Wettkampftag, an dem die deutschen Athleten keine Medaille gewinnen konnten, «nicht alle Wunschträume in Erfüllung gegangen. Es gibt unglaubliche Erwartungen».

Zuvor war der Bundespräsident mit Teilnehmern eines Jugendlagers auf dem Kreuzfahrtschiff «MS Deutschland» zusammengetroffen. Am Abend stand noch der Besuch in der Schwimmhalle sowie im Deutschen Haus in London auf seinem Reiseplan.