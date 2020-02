Ski-alpin-Star

Garmisch-Sieger Dreßen will in Saalbach den „Flow“ finden

Saalbach-Hinterglemm (dpa) – Nach seinem gefeierten Heimerfolg in Garmisch-Partenkirchen will Skirennfahrer Thomas Dreßen auch bei der Abfahrt in Saalbach-Hinterglemm überzeugen.

Lesezeit: 1 Minuten