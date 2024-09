Thomas Gottschalk und seine Freundin Karina Mroß kommen zur 75. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios. Der Medienpreis Bambi wird seit 1948 vom Burda-Verlag vergeben. Er zeichnet erfolgreiche und beliebte Prominente aus. (zu dpa: «Ganz in Weiß: Thomas Gottschalk heiratet auf Ibiza»)

Thomas Gottschalk und seine Freundin Karina Mroß kommen zur 75. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios. Der Medienpreis Bambi wird seit 1948 vom Burda-Verlag vergeben. Er zeichnet erfolgreiche und beliebte Prominente aus. (zu dpa: «Ganz in Weiß: Thomas Gottschalk heiratet auf Ibiza») Foto: Peter Kneffel/DPA

Berlin/Ibiza (dpa) – Eine Trauung ganz in Weiß: Thomas Gottschalk und seine Partnerin Karina Mroß haben heimlich geheiratet. Die Hochzeit sei auf Ibiza gewesen, schrieb der Entertainer auf Instagram. Der 74-Jährige veröffentlichte dazu mehrere Bilder von der Trauung direkt am Meer: Er in weißer Leinenhose und weißem Leinenhemd, sie in bodenlangem weißen Kleid – beide barfuß.

«Obwohl ich dieses Ereignis immer noch als ein sehr persönliches Erlebnis empfinde, nehme ich Euch mit auf meine Hochzeit mit Karina auf Ibiza», schrieb Gottschalk. Zuvor hatten mehrere Medien über die Hochzeit berichtet.

«Karina hat mir ins Herz geschaut»

Laut «Bild» gab sich das Paar am 23. August das Jawort. Gottschalk machte dazu keine Angaben. «Ihr kennt mein Showmaster-Gesicht, aber Karina hat mir ins Herz geschaut. Deswegen sind wir jetzt für immer ein Paar! Forever!»

Auf den Bildern vor malerischer Kulisse war zu sehen, dass die Trauung in kleinem Kreis stattfand. Der ehemalige «Wetten, dass..?»-Moderator schrieb dazu mit Blick auf seine Fans: «Auf Trauzeugen haben wir verzichtet. Ihr passt auf uns auf! Ja?» Laut «Bunte» hat die ehemalige Finanz-Controllerin nun im Alter von 62 Jahren Gottschalks Namen angenommen. Die beiden sollen demnach einen Termin für eine standesamtliche Trauung am 27. August gehabt haben.

Eine Trauung mit Blick auf das Meer

Wie auf den Bildern zu sehen ist, waren die drei Gäste ebenfalls in Weiß gekleidet, die Damen schützten sich mit weißen Papiersonnenschirmen. Die Stühle waren mit Gebinden mit weißen Blumen geschmückt. Die Trauung fand unter einem mit weißen Blumen verzierten Bogen statt, im Hintergrund sind Klippen und das Meer zu sehen, weiße Blütenblätter liegen auf dem Rasen. Ein Saxofonist steht neben den Gästen und spielt.

Karina Mroß trug demnach die langen blonden Haare in Wellen, teilweise hochgesteckt. Zum weißen Kleid mit Spaghettiträgern und kleiner Schleppe trug sie dezenten Goldschmuck: Ohrringe, dünne Halskette und Armkettchen. Die breiten Eheringe sind mit jeweils einer Krone verziert.

Im Mai hatte sich Gottschalk von seiner jahrzehntelangen Ehefrau Thea scheiden lassen. Getrennt hatten sich die beiden bereits 2019. Im Sommer dieses Jahres wurde die Verlobung mit Mroß bekannt. Mroß und Gottschalk sind seit fünf Jahren ein Paar.