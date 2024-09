xxxxxxxxx /v.l.n.r.) Jonas Hauck (Isaak Dentler) , Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch) , Szene aus dem „Tatort: Es grünt so grün, wenn Frankfurts Berge blüh'n“ der am Sonntag (29.09.2024) um 20:15 Uhr im ERsten und in der ARD Mediathek gezeigt wird. Foto: HR/Degeto/dpa