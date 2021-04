G2 gewinnt Favoritenduell zum Start der Rainbow6 GSA League

„Wir waren zuversichtlich, dass wir uns diesmal den Sieg holen“, sagte der G2s Jordan „Kayak“ Morley im Interview nach dem Spiel. In der europäischen Liga hatte G2 im März noch eine 5:7-Niederlage gegen Secret einstecken müssen.

Auch das Eröffnungsspiel konnte der Favorit Rogue gegen Liga-Neuling GoSkilla für sich entscheiden. Die mehrheitlich deutsch besetzte Mannschaft setze sich mit 7:3 gegen das Team der Schweizer E-Sport-Organisation durch.

Rogue, G2 und Secret treten neben der GSA-League auch in der European League an. Die anderen fünf Teams sind neu in der Liga für Deutschland, Österreich und die Schweiz, haben allerdings teilweise Profis aus der letzten Saison übernommen. So ist etwa Penta nach einer erfolgreichen Relegation in die höchste Liga für den deutschsprachigen Raum aufgestiegen.

