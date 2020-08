G2 Esports gewinnt fünftes Valorant-Turnier in Folge

Es ist der fünfte Turniersieg in Folge für die deutsche E-Sport-Organisation im Rahmen der Ignition Series, einer von Valorant-Entwickler Riot Games unterstützen Turnierreihe.

Angesprochen auf den Erfolg des Teams fand G2-Profi Patryk „paTiTek“ Fabrowski im Interview auf dem Twitch-Kanal von Turnierorganisator LVL deutliche Worte: „Ich glaube, wir sind einfach auf einem anderen Level. Ich weiß nicht, ob wir so gut oder die Teams, gegen die wir spielen, einfach so schlecht sind.“

Beim LVL Clash 2 zeigte sich G2 Esports entsprechend dominant: Egal ob gegen Bonk, FunPlus Phoenix oder das Berliner Team BIG – alle Matches konnte G2 glatt gewinnen.

Ist G2 das beste Valorant-Team der Welt? Für paTiTek kommt es auf ein Duell mit Team SoloMid an – seiner Meinung nach das stärkste Team in Nordamerika. „Ich bin gespannt darauf, gegen sie in einem LAN-Match zu spielen. Ich möchte beweisen, dass wir die besten der Welt sind.“ Während der Corona-Pandemie gibt es nur regionale Turniere.

