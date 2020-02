Berlin

Primus der LEC

G2 erneut auf Spitzenplatz in europäischer LoL-Liga

Nach nur vier Spieltagen steht Vizeweltmeister G2 Esports erneut alleine an der Spitze der europäischen League-of-Legends-Liga LEC. Die Mannschaft mit Sitz in Berlin besiegte am vierten Spieltag die zuvor noch gleichauf liegenden Origen.