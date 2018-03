FVgg Kastel 06 chancenlos beim 0:3 gegen den SVW

Dem starken Erfolgswillen des Titelkandidaten SV Wiesbaden hatte die FVgg Kastel 06 im ersten Stadtderby der neuen Fußball-Verbandsligasaison nichts entgegenzusetzen. Beim 0:3 (0:1) am Mittwochabend war vor allem der chancenlose Auftritt der Kasteler Offensive frappierend: Die 06er erarbeiteten sich keine einzige klare Torchance.

Foto: Eßling

"Die Wiesbadener waren überlegen, die Niederlage geht in Ordnung", sagte Trainer Denis Wetz. Rund 20 Minuten hielt die von ihm trotz der Schwächen bei der Auftaktniederlage unveränderte Abwehrkette dem Anrennen der Gastgeber Stand. Dann legte Torwart Denis Ademovic Dennis Leopold bei einem Abschlagversuch den Ball vor die Füße – und der lupfte aus 35 Metern zur SVW-Führung ein (20.). Die Kasteler versuchten es mit einem untauglichen Mittel: Weite Schläge auf die Spitzen Kai Hofem und Christian Neumann (Foto: Eßling). "Wenn man gegen Innenverteidiger wie Roman Schmick und Nicolai König mit ihren 1,90 Meter und mehr so spielt, wird das selbstverständlich nichts", sagte Wetz zur Spielidee seines Teams. "Natürlich sollte mehr über die Außen gehen." Nach Leipolds zweitem Treffer kurz nach der Pause (53.) war die Partie früh entschieden. Philip Reichardt verwertete in der Schlussminute eine Ecke von SVW-Spielertrainer Sascha Amstätter. gus





FVgg Kastel 06: Ademovic – Binkol, Hübner, Lombardo, Odisho – Kirschner (80. Hinrichsen), D. Lang, Taijiou (67. Chr. Lang), Forg (67. Losito) – Hofem, Neumann.