Fußgängerin bei Zusammenstoß mit E-Scooter leicht verletzt – Fahrer flüchtet von der Unfallstelle

Am 30.06.2021 gegen 16:00 Uhr beging eine 33-jährige Fußgängerin den Gehweg der Schlossstraße in Bendorf-Sayn als sich in Höhe einer Bushaltestelle von hinten zwei E-Scooter-Fahrer näherten.

Beim Passieren der Fußgängerin touchierte einer der beiden E-Scooter-Fahrer die Fußgängerin, wodurch diese zu Fall kam und sich leicht am Knie verletzte. Anschließend drehte sich der verantwortliche E-Scooter-Fahrer um, rief der Fußgängerin grinsend etwas zu und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die verletzte Fußgängerin zu kümmern. Durch den Zusammenstoß wurde ein Tablet und ein Mobiltelefon beschädigt, welche die Fußgängerin zum Unfallzeitpunkt in den Händen hielt.

Bei dem unfallflüchtigen E-Scooter-Fahrer soll es sich um eine männliche Person mit südländischem Aussehen im Alter zwischen 25 und 30 Jahren gehandelt haben. Die Person soll schwarze Haare gehabt haben und mit einem dunkelroten E-Scooter mit Versicherungskennzeichen unterwegs gewesen sein.

Die Polizei Bendorf bittet Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, sich mit hiesiger Dienststelle unter der Telefonnummer 02622/94020 oder unter der E-Mail-Adresse pibendorf@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



