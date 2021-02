Kirn

Fußgänger auf Kundenparkplatz gestreift

Ein 23-jähriger Mann war am Mittwoch gegen 17:20 Uhr auf dem Kundenparkplatz des Einkaufszentrums in der Kallenfelser Straße fußläufig unterwegs, als er von einem vorbeifahrenden Pkw am linken Bein touchiert und hierbei leicht verletzt wurde.