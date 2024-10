Fußball, Frauen: Champions League, Bayern München - Ajax Amsterdam, Gruppenphase, Gruppe C, 3. Spieltag, Stadion an der Grünwalder Straße. Münchens Georgia Stanway am Ball. (zu dpa: «Fußballerinnen des FC Bayern springen zurück auf Platz eins»)

Fußball, Frauen: Champions League, Bayern München - Ajax Amsterdam, Gruppenphase, Gruppe C, 3. Spieltag, Stadion an der Grünwalder Straße. Münchens Georgia Stanway am Ball. (zu dpa: «Fußballerinnen des FC Bayern springen zurück auf Platz eins») Foto: Ulrich Gamel/DPA

Leverkusen (dpa). Eine Woche nach dem Ende ihrer imposanten Erfolgsserie sind die Fußballerinnen des FC Bayern München dank eines späten Siegtreffers an die Tabellenspitze zurückgekehrt. Mit dem 3:2 (0:1) bei Bayer Leverkusen schoben sich die Meisterinnen aus München wieder vor Eintracht Frankfurt auf Platz eins. Alara Sehitler traf in der 90. Minute und drehte die Partie nach zweimaligem Rückstand in Überzahl damit komplett.

Leverkusen hatte durch Cornelia Kramer (20. Minute) und Julia Mickenhagen (51.) zweimal vorn gelegen. Die Bayern waren dank Sarah Zadrazil (50.) und Georgia Stanway (66./Foulelfmeter) erfolgreich und spielten rund 20 Minuten in Überzahl. Aufseiten der Leverkusenerinnen musste die erst zur Halbzeit eingewechselte Torschützin Mickenhagen mit Gelb-Rot vom Platz (73.). Für Leverkusen war es am Ende die erste Saison-Niederlage.

Wolfsburg punktgleich mit Frankfurt auf Rang drei

München liegt nun mit 18 Zählern zwei Punkte vor den Frankfurterinnen, die am Samstag eine 0:1-Niederlage gegen Werder Bremen kassiert hatten.

Punktgleich mit den Hessinnen sind die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg, die auch ohne Alexandra Popp in der Startelf in der Bundesliga weiter auf Kurs blieben. Der DFB-Pokalsieger siegte bei der SGS Essen mit 2:0 (1:0). Top-Spielerin Popp, die nach ihrer im Champions-League-Spiel gegen Lyon (0:2) erlittenen Knöchelblessur zunächst auf der Bank saß, kam lediglich in der Schlussphase zum Einsatz.

Vor einer Woche hatte Wolfsburg die Serie des FC Bayern in der Bundesliga mit einem 2:0 beendet. München war zuvor in 44 Ligaspielen ungeschlagenen gewesen.