Fußball-EM nur in Großbritannien? – Regierung: „Spekulation“

„Das sind nur Spekulationen“, sagte ein Sprecher von Premierminister Boris Johnson in London. „Wie das Turnier ausgetragen wird, ist Sache der UEFA.“ Die Europäische Fußball-Union UEFA habe erst am Vortag mitgeteilt, sie halte an dem Modell fest, die um ein Jahr verlegte EM in zwölf Städten in zwölf Ländern auszutragen.

„Wir konzentrieren uns auf die Spiele, die wir im Vereinigten Königreich austragen sollen, darunter sieben Spiele in Wembley und weitere Partien im Hampden Park in Glasgow“, sagte der Sprecher. London ist als Austragungsort für drei Gruppenspiele, ein Achtelfinale, die beiden Halbfinals und das Finale am 11. Juli vorgesehen. Im schottischen Glasgow sollen ebenfalls drei Vorrundenpartien sowie ein Achtelfinale gespielt werden.

Wegen der andauernden Probleme durch die Coronavirus-Pandemie wird über Alternativ-Modelle für die Europameisterschaft debattiert. Philipp Lahm, Cheforganisator der EM 2024, hatte zuletzt eine EM mit Deutschland als einzigem Gastgeber in diesem Sommer ausgeschlossen. Die Entscheidung, ob Zuschauer in den Stadien zugelassen werden, hatte die UEFA zuletzt vom 5. März auf Anfang April verschoben. Auf diesen Zeitplan hatte der Verband bei allen Spekulationen über mögliche Alternativszenarien zuletzt stets verwiesen.

