Magdeburg

Corona-Krise

Fußball-Drittligist Magdeburg beantragt Spielverlegung

Der 1. FC Magdeburg hat eine Woche vor dem geplanten Neustart der 3. Liga beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) eine Spielverlegung beantragt und will frühestens am 11. Juni in den Spielbetrieb einsteigen.