Fußball: 96 taumelt in Richtung 2. Liga

Zvjezdan Misimovic hat Hannover 96 ein weiteres Stück in Richtung 2. Fußball-Bundesliga geschossen. Trotz der bislang besten Rückrundenleistung unterlag Hannover durch ein Tor des Bosniers im Niedersachsen-Duell gegen den VfL Wolfsburg mit 0:1. 96 steht nach der 9. Niederlage in Serie damit als Tabellen-17. nach dem 24. Spieltag zum ersten Mal in dieser Saison auf einem direkten Abstiegsplatz. Zudem stellte das Team von Trainer Mirko Slomka mit der Negativserie den Rekord aus der Saison 1985/86 ein, als der Club aus der Bundesliga abstieg.