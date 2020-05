Gen

Major-Qualifikation

Furia ungeschlagen in Gruppenphase der CS:GO Road to Rio NA

G Gaming erspielt sich den Sieg in Gruppe A in der CS:GO ESL One: Road to Rio. Das brasilianische Team Furia sichert ohne eine Niederlage zu kassiern einen Platz im Halbfinale. Zwei Top-Teams sind dagegen schon ausgeschieden.